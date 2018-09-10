رئيس أركان الجيش المصري يشارك نظيره القطري اجتماعا في الكويت

غادر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، اليوم الاثنين، إلى الكويت لحضور اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الجانب الأمريكي.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات والموضوعات على صعيد التعاون العسكري بين الدول المشاركة ومجابهة التهديدات والتحديات في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان المصري خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على الصعيد العسكري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" أن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماع.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لرؤساء أركان دول المجلس، منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، من جهة أخرى، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته قطر مرارا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية