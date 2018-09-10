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العدل العراقية تعلن إعدام 7 "دواعش" وتؤكد المضي في "قطع أيادي الفاسدين"

أخبار العالم العربي

العدل العراقية تعلن إعدام 7
Reuters Laszlo Balogh
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أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين في قضايا الإرهاب.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عقوبة الإعدام نفذت بحق هؤلاء "بعد اكتمال الإجراءات القانونية وورود المرسوم الجمهوري ورفض شملهم بقانون العفو العام وموافقة الادعاء العام على التنفيذ".

وأوضح وزير العدل حيدر الزاملي في البيان أن "المدانين السبعة الذين نُفّذ حكم الإعدام بحقهم من عناصر تنظيم "داعش".

وأعربت الوزارة عن عزمها المضي في تطبيق القانون و"إنزال القصاص العادل بالمجرمين الذين تثبت إدانتهم أصوليا"، وكذلك في خطة مكافحة الفساد، متعهدة بـ"قطع أيادي المفسدين".

المصدر: السومرية

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