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أبو ردينة: القدس لدينا أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم العربي

أبو ردينة: القدس لدينا أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية
AFP ABBAS MOMANI
نبيل أبو ردينه، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت الشعب الفلسطيني أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف أبو ردينة أن الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قضية اللاجئين بالإضافة للقدس، أهم من العلاقة مع واشنطن.

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة الأخير، المتمثل بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن، لن يغير من موقف بلاده، تجاه الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والسعي الدائم لتطبيق هذه القرارات.

المصدر: "وفا"

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