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المالكي: واشنطن تريد احتكار الوكالة الحصرية لخدمة إسرائيل

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المالكي: واشنطن تريد احتكار الوكالة الحصرية لخدمة إسرائيل
Reuters Muhammad Hamed
وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي
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أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بأشد العبارات، قرار الإدارة الأمريكية، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن.

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واعتبر المالكي أن القرار جاء تأكيدا جديدا على دور الولايات المتحدة، كوكيل حصري لمصالح الحكومة الإسرائيلية، في أي مكان من العالم، وحول أي موضوع.

و قال المالكي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن أمريكا تثبت يوميا، مدى إخلاصها لخدمة وحماية مصالح الحكومة الإسرائيلية، حتى لو كان ذلك على حساب استقلالية القرار الأمريكي أو سيادته.

مؤكدا على أنها تنبري بمناسبة وبلا مناسبة لتثبت مدى التزامها وتفانيها في خدمة المصالح الإسرائيلية.

وأضاف "ولتؤكد ذلك، تبحث عما تبقى لها من إجراءات، يمكن اتخاذها بحق الشعب الفلسطيني، حتى لو أدى ذلك إلى موت العديد من المرضى الفلسطينيين، الذين لن يجدوا علاجا لهم، بسبب توقف تلك الإدارة عن تقديم مساهمتها المالية لمستشفيات القدس، وعندما تستوفي هذا الاستحقاق، تبحث عن موضوع آخر، لتجد في إغلاق بعثتنا في واشنطن مبتغاها".

وعزا الوزير ذلك كون حكومته طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في ما ارتكبته إسرائيل، من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

المصدر: "وفا"

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