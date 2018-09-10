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محافظ البصرة: بغداد لم تصرف لنا دولارا واحدا ولست مسؤولا عن فساد أسلافي

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محافظ البصرة: بغداد لم تصرف لنا دولارا واحدا ولست مسؤولا عن فساد أسلافي
Screenshot/ YouTube/Al-Mirbad
محافظ البصرة أسعد العيداني
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حمل محافظ البصرة العراقية أسعد العيداني الحكومة الفدرالية في بغداد المسؤولية عن تردي الخدمات الاجتماعية في المنطقة ما أسفر عن موجة غضب المواطنين.

واتهم العيداني، حسب مراسل RT، حكومة بغداد بحجب الأموال المخصصة للمحافظة، وقال: "طوال سنة نسدد ديون المحافظة ولم تخصص أموالا للاستثمار".

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ووصف المحافظ تصريحات الحكومة الفدرالية عن تخصيص أموال للبصرة على خلفية الأزمة التي اندلعت هناك في الأسبوع الماضي بأنها مجرد "كلام ووعود فارغة"، مشددا على أن بغداد لم تصرف دولارا واحدا للبصرة.

كما رفض العيداني اتهامات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسلطات المحلية بالتقصير والفساد، قائلا إنه لا يتحمل المسؤولية عن فساد أسلافه.

وسبق أن تعهد العبادي اليوم، أثناء زيارته إلى المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط والتي شهدت خلال الأسبوع الماضي اضطرابات أمنية وأعمال شغب على خلفية مظاهرات شعبية، بأنه سيلاحق بقوة المسؤولين عن الفساد في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن العبادي رفض استقبال العيداني.

ولقي 15 محتجا على الأقل مصرعهم جراء اشتباكات مع عناصر الأمن أثناء مظاهرات خرجت إلى الشوارع احتجاجا على انهيار البنى التحتية، ما ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة صالحة للشرب، في حرارة صيف 50 درجة فوق الصفر.

المصدر: RT

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