عون: لا يجوز لأي طائفة احتكار التمثيل أو إقصاء أحد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل، أو تهميش فئة لمصلحة أخرى أو إقصاء أحد، خلال تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

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تصريحات عون جاءت خلال دردشة مع الإعلاميين، على متن الطائرة التي أقلته من العاصمة بيروت إلى مدينة ستراسبورغ، لزيارة البرلمان الأوروبي.

وتناول مسألة تشكيل الحكومة قائلا: عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة، وفق المعايير والمبادىء التي أطلقتها، في خطابي يوم الأول من أغسطس الماضي، والذي لقي تجاوبا من كل الأطراف، مضيفا أنه لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل، أو تهميش فئة لمصلحة أخرى أو إقصاء أحد.

ودعا وسائل الإعلام إلى مقاربة ملف الكهرباء بموضوعية، لكشف الجهات الحقيقية التي عرقلت في الماضي، تمويل شراء معامل الإنتاج، وأخرت عمدا تنفيذ الخطة التي وضعت عام 2012.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس اللبناني، كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان للعام 2018-2019، ويجري كذلك لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"