الجيش السوري يصفي قياديا بارزا في تنظيم "أحرار الشام"

ذكرت مصادر إعلامية ومعارضة في سوريا أن القوات الحكومية السورية تمكنت من تصفية القيادي الميداني البارز في تنظيم "أحرار الشام" المسلح، خالد الحسن، الملقب أبو الوليد كرناز.

وأوضح موقع "المصدر نيوز" المختص بمتابعة الأخبار في النقاط الساخنة بالشرق الأوسط أن كرناز قتل بقصف مدفعي نفذه الجيش السوري واستهدف سيارة القيادي الجهادي قرب مدينة الكركات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت أيضا عن تصفية 3 من رفاقه.

ولفت الموقع إلى أن الجيش السوري تمكن من تحديد موقع وجود كرناز بدقة بفضل طائرات الاستطلاع المسيرة التابعة للقوات الجوية الروسية.

وقال "المصدر نيوز" في تقريره إن كرناز والمسلحين الموالين له كانوا وراء الضربة الصاروخية التي استهدفت السبت الماضي مدينة السقيلبية وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 9 مصابين من المدنيين بينهم أطفال.

كما أكدت وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية المسلحة وحسابات لنشطاء محليين في مواقع التواصل الاجتماعي مقتل كرناز بنيران الجيش السوري في قرية الكركات.

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المصدر: المصدر نيوز + مواقع إخبارية سورية