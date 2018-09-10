مدير المخابرات الفلسطيني: قرارات أمريكا وإسرائيل لن تمر

صرح مدير المخابرات الفلسطيني ماجد فرج اليوم الاثنين، بأن صمود الشعب الفلسطيني لن يمرر القرارات الأمريكية ضد قضيته العادلة.

وقال فرج للصحفيين في أريحا فور عودته من واشنطن في رحلة علاج :" كل محاولات إسرائيل وأمريكا ستسقط أمام صمود شعبنا ..حقنا ثابت وأرضنا ثابتة ونحن ثابتون رغم كل المؤامرات التي تحاك عبر السنوات ولن ينجحوا".

وأضاف المسؤول الأمني الفلسطيني قائلا :" الرئيس (محمود عباس) يواجه اليوم أخطر المؤامرات عبر تاريخ شعبنا منذ 1948 لليوم". داعيا إلى "الالتفاف خلف الرئيس ودعمه في مواجهة الأخطار لحماية القضية الفلسطينية مما يخطط لها من قبل الادارة الأمريكية وإسرائيل".

وكانت حركة فتح قد دعت إقليم بيت لحم لاستقبال شعبي لرئيس جهاز المخابرات الفلسطيني عند الساعة الـ 10 من صباح الاثنين لدى عودته إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح قادما من الأردن بعد أن غاب أسبوعين في الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية، أكد الأطباء نجاحها.

المصدر: "معا"