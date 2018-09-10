 
مباشر

بلاغ ضد رئيس تونس السابق لمنع دخوله مصر

أخبار العالم العربي

بلاغ ضد رئيس تونس السابق لمنع دخوله مصر
AFP
المرزوقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krn5

طالب محام مصري في بلاغ قدمه للمحامي العام الأول لنيابات استئناف مدينة الإسكندرية بمنع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من دخول مصر.

وأضاف المحامي، أن المرزوقي ينتهج سياسة عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال علاقته بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

إقرأ المزيد
مطار القاهرة مصر تمنع دخول دبلوماسي قادم من قطر بمبدأ المعاملة بالمثل

وقال في بلاغه، أنه وردته معلومات مؤكدة أن المرزوقي اتفق مع قيادات الإخوان في الخارج على تدبير محاولة لاغتياله، لإظهار مؤسسات الدولة المصرية بالعنف وبعدم قدرتها على حماية وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وتابع: "وجود المرزوقي داخل الأراضي المصرية يعد خطرا يهدد المصالح العليا للبلاد والأمن القومي المصري ومثيرا للفوضى والاضطرابات داخل الأراضي المصرية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص تجاه قوارب "المسير البحري" في قطاع غزة