بلاغ ضد رئيس تونس السابق لمنع دخوله مصر

طالب محام مصري في بلاغ قدمه للمحامي العام الأول لنيابات استئناف مدينة الإسكندرية بمنع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من دخول مصر.

وأضاف المحامي، أن المرزوقي ينتهج سياسة عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال علاقته بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

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وقال في بلاغه، أنه وردته معلومات مؤكدة أن المرزوقي اتفق مع قيادات الإخوان في الخارج على تدبير محاولة لاغتياله، لإظهار مؤسسات الدولة المصرية بالعنف وبعدم قدرتها على حماية وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وتابع: "وجود المرزوقي داخل الأراضي المصرية يعد خطرا يهدد المصالح العليا للبلاد والأمن القومي المصري ومثيرا للفوضى والاضطرابات داخل الأراضي المصرية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية