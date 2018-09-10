محاكمة مذيع تلفزيوني سعودي لتأييده الإخوان

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة، ضد متهم سعودي الجنسية، وجهت له العديد من التهم.

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وحضرت جلسة المحكمة وسائل إعلام، وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليم المتهم لائحة الاتهام، للرد عليها في الجلسة المقبلة.

‏‫والمتهم كان يعمل مذيعا ويقدم برنامجا حواريا مشهورا.

ومن التهم التي وجهتها النيابة العامة له: تأييده لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض، وتأييد حركات التمرد، وغيرها من التهم.

المصدر: "سبق"