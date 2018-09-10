رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: تعرضنا لهجوم فجائي وسقط منا عدد من القتلى

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، مقتل عدد من العاملين، وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال الهجوم المسلح الذي تعرضت له مؤسسته.

وروى صنع الله في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيون "ليبيا 218" أن الهجوم جرى الساعة التاسعة صباحا، رافقه إطلاق نار كثيف داخل مبنى المؤسسة، لافتا إلى أن العملية كانت مفاجئة، وأن عددا من العاملين في المؤسسة تمكنوا من النجاة بأنفسهم، وأن قوة الردع الخاصة التي تدخلت أجلت الباقين.

هذا، ولم يعلن حتى الآن عن حصيلة ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أهم مؤسسة اقتصادية في ليبيا.

المصادر: ليبيا 218