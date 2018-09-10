حارس الاتحاد الجزائري يعتذر للعراقيين (فيديو)

استنكر حارس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، محمد لمين زماموش، ما صدر عن الجماهير الجزائرية من هتافات مسيئة، تسببت في انسحاب فريق القوة الجوية العراقي من مباراة البارحة.

وأكد الحارس أن فريقه لقي معاملة جيدة واستقبالا حسنا في مباراة الذهاب، كما طلب من جماهير ناديه "عدم تكرار مثل هذه التصرفات الخارجة عن نطاق الرياضة".

وأضاف زماموش: "أطلب من الجماهير التحلي بالروح الرياضية، كنا فائزين بـ2-0، وعليهم نسيان الأمور السياسية".

وأكد أن ما قام به مشجعو الفريق "أمر سلبي" وأن ما بدر منهم هو "عكس ما حظي به فريقنا" في مباراة الذهاب.

وختم زماموش كلامه بالتأكيد على أنه طلب الاعتذار من البعثة العراقية بصفته قائدا للفريق ومناصرا له.

تجدر الإشارة إلى أن بغداد أعلنت عن استدعاء السفير الجزائري لديها لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية التي مجّدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في بعض هتافاتها.

المصدر: قناة النهار