جعجع لحزب الله: ماذا ينفع لو ربحتم كل المعارك وخسرتم وطنكم؟!

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حزب الله لترك سوريا والعودة إلى لبنان قائلاً: ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟، وطالب رئيس البلاد ميشال عون بإنقاذ عهده.

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وقال جعجع في الاحتفال السنوي بذكرى ضحايا حزبه في الحرب الأهلية اللبنانية الذي أقيم أمس الأحد: "عن النأي بالنفس وتوجهات حزب الله، لقد حصلت بعض الخروق المحدودة لهذه السياسة في الآونة الأخيرة، وأتمنى أن تكون الأخيرة، نظرا لأهميّة الحفاظ على لبنان والشعب اللبناني بمنأى عن مآسي المنطقة وكوارثها. انطلاقًا من هنا، لدي كلمة صغيرة للإخوان في حزب الله: ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟".

وأضاف: "ما سيبقى لنا في نهاية المطاف هو عائلاتنا وبيوتنا وقرانا وبلادنا، لذلك من المهم جدًا أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا ودمنا في بلادنا ولأجل بلادنا فقط، وليس أي بلاد ثانية أو أي قضيّة أخرى. نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثاني لها وهي أن نهتم ببلدنا وننهض به من أجل أن يصبح بمصاف أرقى دول العالم، فيصبح اللبناني مرتاحًا في بلده، فخورًا بهويته وبجواز سفره، وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. ذلك سأنهي كلامي للإخوان في حزب الله بكلمتين: عودوا إلى لبنان. عودوا إلى لبنان بكل المعاني وعلى جميع المستويات. عودوا إلى لبنان ونحن جميعًا في انتظاركم".

وطالب جعجع رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"المبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، فجل ما هو مطلوب منه أن يشهد للحق ويلجم ‏طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة فعلاً في الوقت الراهن‎".

وقال جعجع: "ليس هناك أي مبرّر للتأخر في تأليف الحكومة سوى العرقلة التي، للأسف، يقوم بها من يفترض بهم أن يكونوا الأكثر اهتماماً ‏بنجاح العهد"، نافياً أن تكون هناك "عوامل خارجيّة تعرقل التشكيل" أو "معادلات طائفيّة متعثرة".

المصدر: الوكالة اللبنانية الوطنية للأنباء