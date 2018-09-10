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مقتل 11 مسلحا في عملية أمنية شمال سيناء

أخبار العالم العربي

مقتل 11 مسلحا في عملية أمنية شمال سيناء
Reuters
عناصر من قوات الأمن المصرية
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نقل مراسلنا عن وزارة الداخلية المصرية، مقتل 11 إرهابيا، في عملية أمنية على طريق جسر الوادي، أول العريش شمال سيناء، اليوم الاثنين.

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وأفادت معلومات صادرة عن قطاع الأمن الوطني، بأن مجموعة من العناصر الإرهابية، اتخذت من محطة وقود مهجورة، بمنطقة جسر الوادي، دائرة قسم شرطة أول العريش، وكرا لها استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية.

وأوضحت المصادر أنه "باستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث تم الاشتباك معهم، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا، بينهم اثنان من أخطر العناصر القيادية الإرهابية، هما محمد إبراهيم جبر شاهين، وجمعة عياد مرشود.

وتم العثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وكميات كبيرة من الطلقات، وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

المصدر:RT

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