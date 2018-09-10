"دواعش" خططوا لعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية

أحبطت قوى الأمن اللبناني مخططات لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا ينوون استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، واغتيال عناصر من الجيش اللبناني.

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وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن: "شعبة المعلومات تمكنت من تحديد وجود نشاط مشبوه من قبل المدعو: (و. ر.)، مواليد عام 1996، سوري، على الأثر، أوقف من قبل قوة خاصة من هذه الشعبة في محلة عرمون".

وتابع البيان: "اعترف الموقوف أنه تعرف منذ حوالي سنتين على (ع. خ.)، مواليد عام 1998، سوري، واستطاع إقناعه بفكر تنظيم "داعش"، وأرسل له العديد من الإصدارات والفيديوهات الخاصة بالتنظيم"، مشيرا إلى أنهما "تناقشا بالعديد من الأفكار منها القيام بعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية، وخططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني".

كما خططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني بواسطة مسدسات مجهزة بكاتم للصوت، بعد أن تأثرا بمقطع فيديو مشابه لما حصل مع عناصر الجيش المصري في سيناء.

وبنتيجة المتابعة، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيف (ع. خ.) في بلدة أنصار في محافظة الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية