حركة الشباب تتبنى مسؤولية تفجير انتحاري وسط مقديشو

تبنت حركة الشباب الصومالية، مسؤولية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر ناحية هدن وسط مقديشو، اليوم الاثنين، بحسب بيان نشر على موقع تابع لها.

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وأفاد البيان، بأن أحد مقاتليها نفذ عملية انتحارية استهدفت مقر هدن.

وفي وقت سابق اليوم، انفجرت سيارة مفخخة، عند مدخل مركز ناحية هدن، وسط العاصمة الصومالية ، تلاها هجوم لمسلحين حاولوا اقتحام المبنى، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، حسب مصدر أمني.

ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه خلال أسبوعين، حيث استهدف تفجير مماثل في 2 سبتمبر الجاري، مقر ناحية هولوداغ، وسط مقديشو، أوقع 7 قتلى.

وتشهد مختلف مناطق الصومال، بين الحين والآخر، حوادث عنف تتبناها حركة "الشباب" ضد الجيش والمؤسسات الحكومية.

وحسب إحصاءات للأمم المتحدة، فإن الهجمات المتكررة لحركة "الشباب"، أوقعت ألفين و78 قتيلا، وألفين و507 مصابين، خلال الفترة بين يناير 2016، و14 أكتوبر 2017.

المصدر: "الأناضول+رويترز"