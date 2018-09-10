بسبب الجمهور الجزائري.. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يلوح بالاستقالة

لوح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد العربي، في حال لم يتخذ الاتحاد العربي قرارا يعيد احترام الكرة العراقية.

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وذكر بيان صادر عن الاتحاد اليوم الاثنين أن: "اتحاد الكرة العراقي، تابع الأحداث التي رافقت مباراة نادي القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري والتي استضافتها العاصمة الجزائرية، وما شابها من إساءات من الجمهور الجزائري اتجاه العراق وشعبه، أدت إلى انسحاب الفريق العراقي من المباراة".

وأكد مسعود أنه: "في حالة عدم اتخاذ الاتحاد العربي قرارا منصفا يعيد للكرة العراقية وجودها واحترامها، فإنه سيقدم استقالته كنائب لرئيس الاتحاد العربي، مع انسحاب الفرق العراقية من المشاركة فيه".

وفي وقت سابق، أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفير الجزائري لديها، لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية العراقي واتحاد الجزائر.

وانسحب الفريق العراقي، بشكل مفاجئ، من مباراته أمام مضيفه الجزائري، أمس الأحد، وذلك ضمن الدور الـ 32 من مسابقة كأس العرب لأندية الأبطال لكرة القدم، بسبب ما قيل عن استياء الفريق العراقي من هتافات أطلقها أنصار اتحاد الجزائر تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

المصدر: وكالات