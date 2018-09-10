بري: الأمور بشأن تشكيل الحكومة في لبنان مقفلة بالكامل

أكد رئيس مجلس النواب اللباني، نبيه بري، أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد ما زالت متعثرة، وأن المواقف السلبية الطاغية ومسألة تنازع الحصص هي التي تمنع التأليف والتشكيل.

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وقال بري أمام زواره، إن الأمور مقفلة بالكامل، ولا شيء استجد على خط التأليف على الإطلاق، وما يمكن قوله على هذا الصعيد هو: "أن السلبية هي الحاكمة لكل وضع التأليف، فمن الواضح أن الكل مسافرون". ثم أضاف مازحاً: "بركي بيتفقوا برا"!

وردا على سؤال قال بري: "هذا الاستنفار السياسي، والذي ترافق مع حالة كريهة هي إثارة الغرائز الطائفية، أمر يثير القلق، وهذا ما يدفعنا إلى أن نحذر ونؤكد من جديد أننا يجب أن نتعلم من التجربة، فلطالما ناديت بأن نقرأ في كتاب واحد، هو كتاب المواطنية، التي مع الأسف هي مفقودة اليوم. الوصول إلى هذه المواطنية والشعور بها، هو السبيل الأكيد لإطفاء الأزمة والخروج منها".

وغادر رئيس الجمهورية ميشال عون، بيروت اليوم الاثنين، متوجها إلى ستراسبورغ تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، لإلقاء كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان للعام 2018-2019، يوم غد الثلاثاء.

ولم تحمل الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في مايو الماضي تغييرا جذريا في الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب، وبموجب الدستور اللبناني استقالت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وجرى إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة بموجب الاستشارات النيابية الملزمة، إلا أن الحريري لم يتمكن منذ ذلك الحين من تشكيل حكومة جديدة تحوز على رضا الجميع وثقتهم.

المصدر: صحف ومواقع لبنانية