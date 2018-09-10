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هجوم في قلب طرابلس.. إصابات وأنباء عن رهائن

أخبار العالم العربي

هجوم في قلب طرابلس.. إصابات وأنباء عن رهائن
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أصيب 6 أشخاص على الأقل بجروح، إثر اقتحام مسلحين مجهولين مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بطريق السكة في العاصمة طرابلس.

وتضاربت الأنباء بشأن ما حدث في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط الواقع في وسط طرابلس، ففيما تحدثت مواقع محلية عن انفجارات في محيط المبنى، أفادت أخرى بوقوع هجوم مسلح واقتحام مبنى هذه المؤسسة الحيوية الرئيس.

وأكد موقع محلي أن مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" اقتحموا مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وتحصنوا داخله.

وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي احتجزوا عددا من الموظفين، رهائن داخل مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وأن هؤلاء يطلقون النار على كل من يحاول الهرب.

المصدر: RT

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