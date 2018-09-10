رئيس الوزراء القطري يهنئ نظيره السوداني الجديد

هنأ رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني نظيره السوداني معتز موسى بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده.

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وأعلن الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، اليوم الاثنين، أن مكتبه القيادي عقد اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس عمر البشير، قرر فيه تعيين معتز موسى رئيسا للوزراء خلفا للفريق أول ركن بكري حسن صالح.

وأقال البشير مساء أمس الأحد، حكومة الوفاق وخفض عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه حكومته لخفض الإنفاق الحكومي لمعالجة النقص الحاد في العملة الصعبة والتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أعوام.

ومعتز موسى، الذي كان وزيرا للموارد المائية والري والكهرباء في الحكومة المقالة منذ عام 2013، تقلد عدة مناصب مهمة داخل السودان وخارجه، حيث عمل دبلوماسيا بديوان وزارة الخارجية من العام 1992 وحتى 1994، وقنصلا بسفارة السودان في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 1994 – 1998.

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة إلى نظيره السوداني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء بجمهورية السودان الشقيق pic.twitter.com/pp0ldA1yd6 — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: وكالات