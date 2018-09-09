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صورة تهز المجتمع الأردني

أخبار العالم العربي

صورة تهز المجتمع الأردني
Reuters Muhammad Hamed
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تحقق بلدية العاصمة الأردنية (أمانة عمان الكبرى) في صورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها موظف من الأمانة، وهو يقف على ظهر أحد عمال المؤسسة لإزالة يافطة مخالفة

وأثارت الصورة، التي نشرت على تويتر، موجة سخط وانتقاد واسعة في الشارع الأردني. واعتبر المواطنون، أن الموظف، عديم الإنسانية ويمارس التسلط على من هم أدنى مرتبة منه في السلم الوظيفي ووصفوا تصرفه بـ 'العنجهية'.

وفي محاولة لتدارك الموضوع، أعلنت أمانة عمان الكبرى أن كرامة العامل لديها، مصانة، مشيرة الى فتح تحقيق فوري في الواقعة.  وشددت على أن ما حصل، هو تصرف فردي.

المصدر: ammonnews

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