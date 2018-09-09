صورة تهز المجتمع الأردني
تحقق بلدية العاصمة الأردنية (أمانة عمان الكبرى) في صورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها موظف من الأمانة، وهو يقف على ظهر أحد عمال المؤسسة لإزالة يافطة مخالفة
وأثارت الصورة، التي نشرت على تويتر، موجة سخط وانتقاد واسعة في الشارع الأردني. واعتبر المواطنون، أن الموظف، عديم الإنسانية ويمارس التسلط على من هم أدنى مرتبة منه في السلم الوظيفي ووصفوا تصرفه بـ 'العنجهية'.
الامانة تحقق بصورة تظهر موظف يقف على ظهر عامل وطن#الاردن#عمونhttps://t.co/dCLxtXQiqgpic.twitter.com/d9qnmcZn0F— وكالة عمون الاخبارية (@AmmonNews1) 9 сентября 2018 г.
وفي محاولة لتدارك الموضوع، أعلنت أمانة عمان الكبرى أن كرامة العامل لديها، مصانة، مشيرة الى فتح تحقيق فوري في الواقعة. وشددت على أن ما حصل، هو تصرف فردي.
المصدر: ammonnews