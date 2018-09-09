رئيس مؤسسة الحج الإيرانية: لدينا شرط لاستئناف رحلات العمرة إلى السعودية

أعلن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية حميد وحيدي عن شرط الجمهورية الإسلامية لاستئناف رحلات العمرة إلى المملكة السعودية.

وأبدى المسؤول في تصريح صحفي أدلى به أمس عند عودته إلى طهران من السعودية، جاهزية الجمهورية لاستئناف إرسال الزائرين لأداء مناسك العمرة "شريطة أن تتحقق مطالب إيران بشأن ضمان أمن وكرامة هؤلاء من جانب السلطات السعودية، وحسم هذه القضايا في إطار اتفاقية".

وأكد وحيدي أن المفاوضات جارية مع مسؤولي شؤون الحج في السعودية بهذا الخصوص، وإذا طبقت الرياض مطالب طهران المحددة، فلا مشكلة لدى الجمهورية الإسلامية بشأن القضايا التنفيذية الخاصة بالموضوع.

المصدر: إرنا