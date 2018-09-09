السفير الروسي والمالكي يناقشان نتائج قمة طهران

ناقش سفير روسيا لدى العراق مكسيم مكسيموف، اليوم الأحد، مع نائب رئيس العراق نوري المالكي نتائج قمة طهران التي عقدت مؤخرا بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران.

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وقال بيان لمكتب المالكي تلقت RT نسخة منه: "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم ونتائج قمة طهران".

وأضاف البيان نقلا عن المالكي أن "استعادة الاستقرار في مناطق التوتر وتحقيق الحل السياسي عبر الحوار أمر مطلوب"، مبينا أن الوضع في العراق يتطلب تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي.

وأشار المالكي بحسب البيان إلى أن "أحداث البصرة كانت مؤسفة ولا يكفي أن توقف أعمال التخريب والحرق، بل يجب فتح تحقيق رسمي وشعبي لمعرفة من منح العصابات حرية الحركة والتخريب ولماذا، وما هي الأهداف الشريرة التي تقف خلفها".

المصدر: RT