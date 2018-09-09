"رئيس السن" في البرلمان العراقي يتعرض لمحاولة اعتداء في بغداد

قال "رئيس السن" للبرلمان العراقي الجديد، محمد زيني" إنه تعرض لمحاولة اعتداء من مشبوهين في بغداد، وإن قوة أمنية أرجعته إلى فندق الرشيد، وهو "محاصر" فيه الآن.

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وكتب زيني على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" مخاطبا العراقيين: "البعض يتحدث عن الرواتب الشهرية الخيالية التي يتسلمها النائب العراقي، وأنا منهم، ولربما أصبحت الآن منفوخ البطن، وهذا محض هراء".

وأضاف: "أنا لم أتسلم دينارا واحدا لغاية هذه اللحظة من أية جهة، لا من مجلس النواب ولا من الأمانة العامة لمجلس النواب، وكل مصاريفي تأتي من جيبي الخاص".

وتابع: "أنا محاصر الآن في فندق الرشيد مع حمايتي بعد تعرضي لمحاولة اعتداء من قبل مشبوهين، وقد أرجعتني شرطة نجدة بغداد إلى هذا الفندق وهو ما يزال محل سكناي".

وأشار النائب الأكبر سنا في البرلمان العراقي الجديد إلى أن: "هذا المكان غالي الثمن وليس من طبعي أن أسكن مثل هذه الفنادق الغالية"، مضيفا: "بودي الذهاب والسكن بمكان يتناسب مع وضعي المادي، لا أكثر ولا أقل.. ولكن ما باليد من حيلة.. وهذه هي الحقيقة".

وترأس زيني الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والجلسة الخاصة بأحداث البصرة، باعتباره النائب الأكبر سنا بين الأعضاء، (مواليد 1939)، وهو مايشير إليه الدستور العراقي قبل اختيار رئيس للبرلمان من قبل الأعضاء الجدد.

المصدر: السومرية نيوز