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داعش يفجر أنبوب نفط في كركوك

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داعش يفجر أنبوب نفط في كركوك
Reuters Atef Hassan
حريق في خط نقل نفط في العراق - ارشيف
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قام مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي، بتفجير أنبوب نفط في محافظة كركوك بشمال العراق.

وقال قائد قوات الأمن الكردية "أسايش" بالمنطقة، إدريس رفعت، إنه تم تفجير خط أنابيب نقل النفط الخام في كركوك ، صباح اليوم بواسطة عبوتين ناسفتين.

وأشار إلى أن النيران لا تزال مشتعلة ولم يتم إخماد الحريق حتى الآن.

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واستعادت الحكومة المركزية العراقية في بغداد، سيطرتها على محافظة كركوك في شمال البلاد في أكتوبر من العام الماضي، بعد أن كانت تحت سيطرة الأكراد على مدى عدة سنوات. ويؤكد رفعت، أن الشرطة العراقية لم تسيطر بعد بشكل كامل على المنطقة، وهو ما يسمح للدواعش المختبئين في الجبال، بمهاجمة المنشآت النفطية بين الحين والآخر.

وفي فبراير الماضي، تحدث محافظ كركوك ، راكان الجبوري، لوكالة نوفوستي، عن خطر "الخلايا النائمة" التابعة لداعش في كركوك، رغم إعلان بغداد في نهاية عام 2017 ، عن النصر على داعش.

المصدر: نوفوستي




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