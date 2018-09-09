العراق: القبض على شبكة تحل الأسئلة للطلبة في الامتحانات

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شبكة تحل الأسئلة للطلبة في الامتحانات، مؤكدا أن عملية القبض تمت وفق معلومات استخباراتية.

وقال المركز في بيان تلقت RT نسخة منه إن "مفارز جهاز الأمن الوطني المنتشرة في محافظة بغداد بعد تكثيف الجهد الاستخباري لتأمين إنجاح العملية التربوية تمكنت من إلقاء القبض على شبكة تضم 23 متهما يقومون بحل الأسئلة الوزارية للطلاب مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان أن "عملية حل الأسئلة تتم عن طريق أجهزة إرسال واستقبال خلال تواجدهم بالقرب من مراكز الامتحانات منذ بدء امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية"، مبينا أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: RT