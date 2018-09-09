طهران: مستعدون لتقديم كل أنواع المساعدات للحوثيين بما في ذلك العسكرية منها

أبدى مستشار مرشد الثورة الإيرانية للصناعات العسكرية، العميد حسين دهقان، استعداد طهران لدعم الحوثيين عسكريا، في حال طلبوا ذلك، لكنه أكد خلو اليمن حاليا من قوات عسكرية إيرانية.

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وقال العميد دهقان في مقابلة حصرية مع RT سيتم بثها لاحقا: "اليمنيون يدافعون عن أنفسهم بشكل طبيعي، وسيحصلون على أي مساعدات لأجل ذلك، ومن أي مكان، ومن الطبيعي أن كل من يريد دعمهم سيدعمهم، أما أن نقول أنه لا يحق للحوثيين تلقي المساعدات من أي أحد، فهذا ظلم جائر".

وتابع قائلا: "كيف تشتري السعودية السلاح ومن أي دولة تريد، وترتكب به أي جريمة تريد، من قصف الأعراس إلى مجالس العزاء والمستشفيات وحافلات الأطفال، هي تقتل المدنيين وتمارس الضغوط الاقتصادية عليهم، كيف يمكن السماح بذلك؟ بينما يدان اليمنيون إذا دافعوا عن أنفسهم، وإذا قدم لهم أحد المساعدات فهو مدان، ما هذا المنطق؟".

وخلص هذا العميد الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى سنة خلت، إلى القول: "نحن في إيران سنقدم لليمنيين المساعدة إذا أرادوا؟ ولم لا؟ فهم شعب مظلوم يتعرض لعدوان ولا يمتلك شيئاً. يعتقد الأمريكيون أنه على اليمنيين رفع أيديهم مستسلمين وتأدية التحية للسعودية، وحينها سيكونون شعباً جيداً؟ هم يدافعون عن أنفسهم وبكل ما أوتوا، ويمكنهم تلقي المساعدات من أي أحد كان، وإذا طلبوا منا المساعدة سنقدمها لهم".

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المساعدات تشمل حتى المساعدات العسكرية؟ قال العميد دهقان: "سنقدم لهم أي مساعدة يحتاجون إليها" إلا أنه أكد أنه "ليس لدينا بالطبع وجود عسكري في اليمن، ولن يكون".

المصدر: RT