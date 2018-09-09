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استقالة 8 نواب من الحزب الحاكم في تونس وتأييدهم لرئيس الحكومة

أخبار العالم العربي

استقالة 8 نواب من الحزب الحاكم في تونس وتأييدهم لرئيس الحكومة
Reuters
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
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قدم 8 برلمانيين من "نداء تونس" استقالتهم من الحزب الحاكم والالتحاق بالكتلة البرلمانية المستقلة "الائتلاف الوطني" المؤيدة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

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وقالت النائب، زهرة ادريس، إنها والنواب، منصف السلامي، وأحمد السعيدي، وعصام المطوسي، ولمياء الدريدي، وجلال غديرة، ومحمد الراشدي ومروى بوعزي، قدموا استقالتهم من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم.

وأضافت: "قررنا الاستقالة من كتلة الحزب بسبب خيبة أملنا من طريقة تسيير الحزب وعدم إصلاح الأوضاع داخله بسبب هيمنة القرار الأحادي من قبل المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي".

مؤكدة على أنه: "سيتم يوم الأربعاء تقديم الاستقالة من الكتلة مكتوبة إلى مكتب مجلس نواب الشعب".

والتقى النواب المستقيلون أمس السبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الأزمة السياسية الراهنة القائمة بين الحكومة وحزب "نداء تونس" الذي يطالب بإقالة رئيس الحكومة.

وانتقد "نداء تونس" استقبال الشاهد للنواب، وزعم أن "الشاهد طلب منهم الاستقالة من النداء والالتحاق بكتلة "الائتلاف الوطني"، التي تؤيد رئيس الحكومة.

وتأسست كتلة الائتلاف الوطني في شهر أغسطس الماضي، وتضم 33 نائبا من المستقلين والنواب الذين استقالوا من أحزاب أخرى، لكنها عبرت عن مواقف مؤيدة للشاهد.

وتعمق استقالة النواب الثمانية الأزمة الداخلية في الحزب الحاكم، وتضعف كتلته في البرلمان أكثر، لتصبح كتلة "حركة النهضة" الأكبر بـ68 نائبا.

المصدر: وكالات

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