الخطوط الجوية السعودية تدشن رحلات مباشرة إلى مدينة ثانية في العراق

تبدأ شركة الخطوط الجوية السعودية اعتبارا من 1 أكتوبر القادم تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى أربيل، المحطة الثانية في العراق بعد العاصمة بغداد، التي أعيد تشغيلها في عام 2017.

وأتمت السعودية جميع الاستعدادات للتشغيل عبر جدولة الرحلات ضمن شبكتها الدولية وإتاحتها للحجز، إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار أربيل الدولي (في إقليم كردستان العراق) بجميع متطلبات التشغيل وخدمة الضيوف.

وأكد مدير عام الخطوط السعودية، صالح الجاسر، على أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى أربيل سيسهم بتعزيز العلاقات بين السعودية والعراق، ويوفر فرصا استثمارية وبرامج سياحية.

كما سيخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف، خاصة الحجاج والمعتمرين ورجال الأعمال.

المصدر: عكاظ