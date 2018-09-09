السعودية تعلن عن وظائف دبلوماسية للذكور والإناث

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن مسابقة توظيف بمنصب "ملحق دبلوماسي" للذكور والإناث.

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ونشرت الخارجية السعودية على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، إعلانا عن التخصصات المطلوبة لحملة شهادة البكلوريوس، ومنها العلوم السياسية، والقانون، والعلاقات الدولية، وغيرها من التخصصات في العلوم الإنسانية.

#إعلان| يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن #مسابقة_توظيف لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة ⬇️

والتقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة pic.twitter.com/bSltCaXOBO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: RT