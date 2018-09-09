السعودية تعلن عن وظائف دبلوماسية للذكور والإناث
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن مسابقة توظيف بمنصب "ملحق دبلوماسي" للذكور والإناث.
ونشرت الخارجية السعودية على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، إعلانا عن التخصصات المطلوبة لحملة شهادة البكلوريوس، ومنها العلوم السياسية، والقانون، والعلاقات الدولية، وغيرها من التخصصات في العلوم الإنسانية.
#إعلان| يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن #مسابقة_توظيف لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة ⬇️— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٨ سبتمبر ٢٠١٨
والتقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة pic.twitter.com/bSltCaXOBO
المصدر: RT
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