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السعودية تعلن عن وظائف دبلوماسية للذكور والإناث

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السعودية تعلن عن وظائف دبلوماسية للذكور والإناث
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن مسابقة توظيف بمنصب "ملحق دبلوماسي" للذكور والإناث.

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ونشرت الخارجية السعودية على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، إعلانا عن التخصصات المطلوبة لحملة شهادة البكلوريوس، ومنها العلوم السياسية، والقانون، والعلاقات الدولية، وغيرها من التخصصات في العلوم الإنسانية.

المصدر: RT

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