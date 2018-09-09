انسحاب فنانة عربية من مهرجان دولي بسبب إسرائيل

انسحبت المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا وزملاؤها المشاركون في مهرجان فني دولي في أوزبكستان اعتراضا على وجود عضو إسرائيلي في لجنة التحكيم.

وقالت أبو شقرا، أمس السبت، في فيديو نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنها "فوجئت عند وصولها للمهرجان بوجود علم إسرائيل وعضو إسرائيلي في لجنة التحكيم"، واشترطت من أجل عودتها للمهرجان، فصل العضو الإسرائيلي من اللجنة، وإزالة العلم الإسرائيلي من المهرجان.

وأكدت أبو شقرا على أن: "البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان حتى تنفيذ مطالبها من قبل رئاسة المهرجان"، معتبرة أن "وجود إسرائيل في لجنة التحكيم احتلال ثقافي مرفوض".

ويشارك في المهرجان أكثر من 300 ممثل من 73 بلدا، منهم عازفون وعلماء موسيقى وباحثون وفنانون وغيرهم.

المصدر: وكالات