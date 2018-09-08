 
مباشر
عاجل
الرئاسة الأبخازية: مقتل رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير بعد عودته من سوريا

إيقاف "ملتقى المؤسسات الدعوية" في السعودية

أخبار العالم العربي

إيقاف
almowaten.net
وزير الشؤون الإسلامية السعودي وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krfe

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الوزير عبد اللطيف آل الشيخ أوقف "ملتقى المؤسسات الدعوية".

وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل لها نشرته مساء اليوم السبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الوزير آل الشيخ وجه بإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها والتدقيق في سيرهم وأفكارهم.

وكان من المقرر أن تنطلق يوم الأحد فعاليات ملتقى "المؤسسات الدعوية - إعداد الدعاة وتأهيلهم" الأول، الذي تقيمه الجمعية السعودية للدراسات الدعوية "بصيرة" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتقام فعالياته تحت رعاية الوزير آل الشيخ، وبحضور مدير الجامعة، سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ونخبة من العلماء والمشايخ والدعاة والأكاديميين ومديري المؤسسات الدعوية في المملكة.

المصدر: المواطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا