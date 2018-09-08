إيقاف "ملتقى المؤسسات الدعوية" في السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الوزير عبد اللطيف آل الشيخ أوقف "ملتقى المؤسسات الدعوية".

وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل لها نشرته مساء اليوم السبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الوزير آل الشيخ وجه بإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها والتدقيق في سيرهم وأفكارهم.

وكان من المقرر أن تنطلق يوم الأحد فعاليات ملتقى "المؤسسات الدعوية - إعداد الدعاة وتأهيلهم" الأول، الذي تقيمه الجمعية السعودية للدراسات الدعوية "بصيرة" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتقام فعالياته تحت رعاية الوزير آل الشيخ، وبحضور مدير الجامعة، سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ونخبة من العلماء والمشايخ والدعاة والأكاديميين ومديري المؤسسات الدعوية في المملكة.

المصدر: المواطن