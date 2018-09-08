السعودية: إحباط عملية شنها الحوثيون لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر

ذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن القوات البحرية للجيش ‏الحكومي اليمني أحبطت ‏عملية تفجير كان يخطط لها الحوثيون ‏لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ.‏

ونقلت "واس" عن مصدر عسكري في المنطقة الخامسة ‏باليمن ‏أن التشكيل البحري في المنطقة تمكن وبدعم ‏من التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يدعم القوات الحكومية، "من ضبط زورق مفخخ سيرته ‏الميليشيا ‏الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر".

وأضاف المصدر أن "الزورق المفخخ كان ‏يحمل ‏عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز ‏35 ميلا في الساعة في طريقه إلى المياه ‏الدولية ‏بالبحر الأحمر لاعتراض إحدى السفن ‏التجارية هناك".

وأشار المصدر إلى أن الفرق العسكرية البحرية في ‏الجيش اليمني استطاعت "اعتراضه حتى تمكنت من ‏إيقافه في إحدى الجزر ‏غير الآهلة بالسكان".

ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

ويتهم التحالف العربي القوات الحوثية بأنها تسعى لعرقلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر شن هجمات على سفن تمر عبرها.

وفي 25 يوليو تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان سعوديتان يحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم من قبل القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر أثناء عبورهما مضيق باب المندب أمام ميناء الحديدة غرب اليمن.

وبعد ذلك أكد التحالف العربي أنه اتخذ كل الإجراءات لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب في ظل الخطر الذي يمثله الحوثيون .

المصدر: واس + وكالات