العراق.. العبادي يصدر بيانا حادا بشأن مداولات مجلس النواب حول البصرة

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيانا اليوم السبت بشأن مجريات جلسة البرلمان التي خصصت لموضوع الاحتجاجات الدامية في مدينة البصرة.

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وقال العبادي في البيان، الذي نشره مكتبه الإعلامي: "إننا نعرب عن أسفنا الشديد لاستغلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدت اليوم لغير الهدف الذي عقدت من أجله وهي مناقشة مشكلة البصرة والخدمات والاجراءات الحكومية المتخذة وإيجاد الحلول اللازمة".

وتابع: "تم انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة رغم مناشدتنا لجميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب".

وكان العبادي قد حذر خلال الجلسة من تحول الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع مسلح، مشيرا إلى ضرورة عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي.

وحدثت مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، أثناء الجلسة، حيث اتهم رئيس الوزراء العراقي سلطات المحافظة بالفشل في تقديم الخدمات للمواطنين.

المصدر: المكتب الإعلامي للعبادي + RT