البحرين تعتقل 14 إيرانيا دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، القبض على 14 مواطنا إيرانيا، دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء مستعارة.

وأوضحت الوزارة أن أعمال البحث والتحري التي تمت "فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن"، أسفرت عن "تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية".

(المباحث والأدلة الجنائية) : القبض على 14 إيرانيا دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقيةhttps://t.co/V8ewaqn3Sq — Ministry of Interior (@moi_bahrain) September 8, 2018



وأشارت الوزارة إلى "استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم".

وأورد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

كما دعا المدير العام المواطنين إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية، وفي حال أي اشتباه فيما يتعلق بجنسياتهم، عليهم الاتصال بأقرب مركز للشرطة".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البحرين، عام 2011، تلقي المنامة بالاتهامات على إيران بتأجيج النعرات الطائفية بين الشيعة والسنة، الأمر الذي تنفيه طهران.

وتقول البحرين إن الاحتجاجات الطائفية تتحمل مسؤوليتها جماعات موالية لإيران، ولكن محتجين يقولون إنهم تظاهروا خلال 2011 من أجل تأسيس ملكية دستورية وإجراء إصلاحات سياسية.

المصدر: صفحة وزارة الداخلية البحرينية على تويتر + وسائل إعلام