مصر.. محامي قادة "الإخوان" يعلق على حكم إعدام 75 من أعضاء الجماعة

شدد عبد المنعم عبد المقصود، أحد محامي قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، على أن حكما بالإعدام صدر اليوم بحق 75 من موكليه ليس نهائيا وهو يعتزم أن يطعن به في محكمة النقض.

وأوضح عبد المقصود، في حديث إلى صحيفة "الشروق"، أن فريق الدفاع عن قادة "الإخوان" ينتظر الحصول خلال 60 يوما على الصيغة النهائية للطعن على الحكم الصادر في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

إقرأ المزيد

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكما بالإعدام على 75 متهما في القضية من قيادات الإخوان أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، ومن "الجماعة الإسلامية في مصر" طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد بحق مرشد "الإخوان" محمد بديع ووزير التموين أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي باسم عودة و45 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، علاوة على الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لـ374 متهما بمن فيهم أمريكي الجنسية مصطفى قاسم عبدالله.

المصدر: الشروق