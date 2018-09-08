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مصر.. ترقب حدث أثري هام السبت المقبل

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مصر.. ترقب حدث أثري هام السبت المقبل
Globallookpress
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أشار وزير الآثار المصري خالد العناني، في تصريح صحفي اليوم ، إلى  أنه من المقرر أن يعلن السبت المقبل عن حدث أثري ضخم.

وجاء ذلك بعد مشاركة الوزير في افتتاح مقبرة "ميحو" في سقارة أمام الجمهور، لأول مرة منذ اكتشافها عام 1940

و بعد ذلك، توجه العناني ، لتفقد المقبرة الجنوبية لهرم الملك زوسر والمغلقة أمام الجمهور، للوقوف على سير الأعمال الجارية بها، استعدادا لافتتاح المجموعة الجنائزية للهرم المدرج بعد الانتهاء من مشروع ترميمه خلال الأشهر المقبلة.

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وأضاف العناني أنه في بداية عام 2019، سيتم إعلان الانتهاء من ترميم وأعمال تطوير هرم زوسر، الموجود في مصر، كأقدم بناء حجري كامل في العالم.

المصدر: almesryoon.com

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