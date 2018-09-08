ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 78 قتيلا

أعلن المستشفى الميداني في طرابلس التابع لحكومة الوفاق الليبية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مؤخرا العاصمة إلى 78 قتيلا و313 جريحا.

وأكد المستشفى التابع لإدارة شؤون الجرحى في وزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم إيواء 210 جرحى بالمصحات بينما غادره 103 آخرون بذات اليوم.

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وأشارت إدارة شؤون الجرحى إلى أن 16 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 95 عائلة من مناطق الاشتباكات وإغاثة 150 أخرى.

جاء ذلك في وقت يسود فيه هدوء حذر لليوم الرابع على التوالي العاصمة الليبية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تحت الإشراف الأممي بين أطراف القتال الثلاثاء الماضي.

وشهدت طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة أبرزها "اللواء السابع"، فصيل من مدينة ترهونة، وكتيبة "ثوار طرابلس" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وأعلن "اللواء السابع" عن نيته "تطهير العاصمة من المليشيات"، بينما نفت حكومة الوفاق في المقابل تبعية اللواء لقواتها وذكرت أنها حلت هذا الفصيل في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات