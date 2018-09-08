مصادر دبلوماسية لـRT: السفراء العرب في موسكو يقاطعون اجتماعا للسفارة البريطانية بشأن قضية سكريبال

ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة لـRT أن السفراء العرب بموسكو رفضوا حضور اجتماع دعا إليه السفير البريطاني لدى روسيا، لوري بريستو، لعرض تطورات "قضية سكريبال".

وقالت المصادر إن السفراء العرب تلقوا دعوات من السفارة البريطانية للحضور، إلا أن تفاهما جرى بعد تداول الأمر بين السفراء بعدم حضور الاجتماع.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن بعض السفارات قررت إرسال ممثلين على مستوى منخفض.

وأكدت أن"غياب المنطق" في عقد السفارة البريطانية اجتماعا بموسكو حول قضية حدثت في المملكة المتحدة سبب رفض السفراء العرب حضور الاجتماع.

وتتهم لندن الدولة الروسية بالوقوف وراء الاعتداء على حياة ضابط المخابرات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية.

وتقول الحكومة البريطانية إن سكريبال وابنته تعرضا في الـ4 من مارس الماضي لهجوم كيميائي بمادة مشلّة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة إغماء قرب بيتهما في سالزبوري، وتم علاجهما من التسمم بصعوبة، فيما لا يزال سكريبال الأب مختفيا عن الأنظار رغم نجاته بحسب تأكيد لندن.

وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة، التي تعرض لتأثيرها سيرغي ويوليا سكريبال، من نوع "نوفيتشوك" وقد تم تطويرها في روسيا.

ونفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا، كما اقترحت فتح تحقيق مشترك في القضية مع لندن، التي ترفض هذه المبادرة.

المصدر: RT