سلطات البصرة تجدد فرض حظر التجوال.. وقائد العمليات باق في منصبه

بدأ من جديد سريان حظر التجوال في محافظة البصرة جنوب العراق على خلفية المظاهرات الغاضبة وأعمال الشغب في المنطقة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي، في حديث إلى موقع "السومرية نيوز"، عن فرض حظر التجوال في المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة من اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر.

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وقال المسؤول إن هذا الإجراء اتخذ بهدف إحكام السيطرة الأمنية بشكل تام على جميع مناطق المحافظة.

من جانب آخر، ذكر الساعدي أن قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري باق في منصبه، "بعد أن وردنا معلومات عن استبداله كإجراء روتيني".

وأكد مصدر في وزارة الداخلية لـ"السومرية نيوز" أن الفريق رشيد فليح الذي سبق أن أُعلِن عن تعيينه قائدا جديدا لعمليات البصرة أسندت إليه قيادة شرطة المحافظة.

وشهدت البصرة في الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا من حدة التوتر على خلفية خروج التظاهرات الغاضبة احتجاجا على انهيار البنى التحتية، ما ترك السكان من دون كهرباء ولا ماء، في حرارة الصيف التي تبلغ هناك أحيانا 50 درجة فوق الصفر.

ورافقت التظاهرات أعمال شغب وعنف، حيث سقط عدد من المحتجين جراء الاشتباك مع عناصر الأمن.

المصدر: السومرية نيوز