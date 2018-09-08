مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة

أفاد مراسل RT بأن مشادة كلامية وقعت اليوم بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، أثناء جلسة استثنائية لبرلمان البلاد بشأن تطورات الأحداث في المحافظة.

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وشدد العيداني للعبادي، حسب مراسل RT، على أن "المحافظة تحترق"، وانتقد تصريحات أعضاء الحكومة حول الوضع هناك بالقول: "ما سُمع من وزراء حكومة حيدر العبادي جعلني أفكر وكأننا في عالم آخر".

وأوضح المحافظ أنه سبق أن حذر مرارا وتكرارا من أن قائد شرطة البصرة مرتشٍ، لكن "دون أي جدوى"، مشيرا إلى أن المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط لم تحصل بعد على حصتها من "واردات البترودولار".

من جانبه، ذكر مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز" أن رئيس الوزراء رد على تصريحات المحافظ بالقول: "مكانك في البصرة وليس في بغداد".

وشهدت البصرة في الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا من حدة التوتر على خلفية خروج التظاهرات الغاضبة احتجاجا على انهيار البنى التحتية، ما ترك السكان من دون الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة الصالحة للشرب، في حرارة الصيف التي تبلغ هناك أحيانا 50 درجة فوق الصفر.

ورافقت التظاهرات أعمال شغب وعنف، حيث سقط عدد من المحتجين جراء اشتباكات مع عناصر الأمن.

المصدر: وكالات