تخريب مقبرة للمسيحيين في الجزائر (صور)

أقدم مجهولون ليلة الخميس إلى الجمعة على تخريب مقبرة للمسيحيين ببلدة واد غير التابعة لمدينة بجاية شمال الجزائر.

وأظهرت صور نشرتها صفحة "بجاية كن المراقب" على فيسبوك عددا من القبور التي تم تحطيم الشواهد بها، كما تظهر الفرق بين القبور قبل وبعد تحطيمها.

وندد الكثير من المتفاعلين مع الخبر بهذه العملية، واصفين إياها بـ "الجريمة النكراء" و "التصرف الدخيل والمشين" على مدينة يُعرف أهلها بالتسامح وتقبّل الآخر، فيما أرجع آخرون سبب هذه "الجريمة" إلى نمو الخطاب المتطرّف في مساجد المنطقة.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن المحلية تحقيقا في الحادثة لكشف خيوط الاعتداء ومن يقف وراءه.

تجدر الإشارة إلى أن المقبرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية، حيث دفن فيها محاربون مسيحيون وبقي أهاليهم يشاركون في عملية تنظيمها وتنظيفها عبر تخصيص عامل يتولى أمور المقبرة.

المصدر: TSA-Algerie + assawt