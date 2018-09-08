كولومبيا: لا تراجع عن قرار الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية الكولومبي، كارلوس هولمز تروخيلو ، إن قرار اعتراف بلاده بدولة فلسطين في عهد الرئيس السابق، خوان مانويل سانتوس، لن يتغير.

وأضاف الوزير تروخيلو اليوم السبت في مؤتمر بالولايات المتحدة الذي يزورها حاليا:" لا توجد لدى بلادنا نية لسحب الاعتراف بفلسطين. لا نفكر في الرجوع عن ذلك ولا في دفع الوضع إلى الأمام، فكل شيء سيستمر كما هو عليه"، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار الاعتراف فإن بلاده لن تتخذ خطوة جديدة في العلاقات مع فلسطين.

وكان الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس قد اعترف في 3 أغسطس الماضي بفلسطين كدولة ذات سيادة، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء ولايته، وفي الاثنين الماضي أعلن الرئيس الكولومبي الحالي الجديد أن قرار سلفه (خوان مانويل سانتوس) الاعتراف بدولة فلسطينية "لا رجعة فيه".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا" أن الرئيس الكولومبي السابق، خوان مانويل سانتوس، سلّم قبل أيام من انتهاء ولايته، رسالة إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال فيها إن كولومبيا "قررت الاعتراف بفلسطين كدولة حرة مستقلة وذات سيادة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، آنذاك إنها فوجئت بالقرار، مضيفة: "نحن مندهشون من التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام وننتظر توضيحات من الإدارة الكولومبية الجديدة التي تحقق في هذا الأمر".

المصدر: وكالات