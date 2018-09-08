سماع دوي انفجارات بالقرب من الحدود العراقية السورية

أعلن مصدر أمني في قوات حرس الحدود العراقية، اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات على الحدود مع سوريا، متوقعا أن تكون عمليات يقوم بها الجيش العربي السوري ضد جماعات "إرهابية".

وقال المصدر لـRT إن "صوت الانفجارات قد يكون جزء من عمليات قصف مدفعي يقوم بها الجيش السوري في المناطق الشرقية القريبة من الحدود العراقية السورية"، مبينا أن قوات حرس الحدود العراقي أخذت كل احتياطاتها لأي طارئ قد يحدث أو اقتراب أي من الجماعات الإرهابية من أراضيها".

المصدر: RT