الجزائر تقضي نهائيا على وباء الكوليرا

أكد مدير مستشفى بوفاريك بمدينة البليدة الجزائرية، رضا دربوش، يوم الجمعة، أنه تم القضاء نهائيا على وباء الكوليرا الذي أصيب به أكثر من 70 مواطنا في الجزائر مؤخرا.

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كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الدكتور دربوش قوله، إنه تمّ القضاء نهائيا في الجزائر على وباء الكوليرا، الذي تسبب بمرض أكثر من 70 شخصا، تمت معالجتهم في المستشفيات.

وتفشى مرض الكوليرا المعدي في الجزائر في نهاية الصيف. واعتبارا من 30 أغسطس، كان عدد المرضى 74 حالة مؤكدة، وتم الإبلاغ عن وفاة اثنين.

وقال "تم تحقيق هذا النجاح بفضل جهود المجموعات الطبية، وغادر جميع المرضى المستشفيات، مما يعني أننا تمكنا من شفاءهم جميعًا، إلا 3 ما زالوا يتماثلون للشفاء"، مشيرًا إلى أن جميع المرضى الآخرين قد تعافوا تمامًا.

والكوليرا مرض معدي حاد تصاحبه ظواهر الإسهال والقيء ، مما يؤدي إلى جفاف الجسم. وفترة حضانة المرض من عدة ساعات إلى خمسة أيام. ويخترق العامل المسبب للكوليرا الجسم البشري عند استهلاك الطعام والماء مع مصاب بالكوليرا. ويمكن أن تحدث العدوى أيضًا أثناء السباحة في المسطحات المائية ومياه الشرب من مصادر المياه المفتوحة.

المصدر: نوفوستي