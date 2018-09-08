أنباء عن استهداف مطار البصرة بقذائف

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم السبت باستهداف جهات مجهولة مطار البصرة جنوبي العراق بعدد من القذائف.

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وقال موقع "السومرية نيوز" إن 3 قذائف سقطت قرب المطار. ويأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة العراقية حالة تأهب قصوى في بغداد وحظر تجوال في البصرة.

وترأس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعا في قيادة العمليات المشتركة، ووجه القوات الأمنية في البصرة بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

على صعيد آخر، أعيد فتح ميناء أم قصر العراقي، اليوم السبت، واستؤنفت كل العمليات فيه بعد مغادرة المحتجين مدخل الميناء. وكانت نشاطات الميناء قد توقفت منذ يوم الخميس بعد أن أغلق محتجون مدخله.

ويستقبل ميناء أم قصر، الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي تغذي بلدا يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

المصدر: وكالات