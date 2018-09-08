 
مباشر

شركة "لوك أويل": لا شيء يهدد أمن موظفينا في العراق

أخبار العالم العربي

شركة
Reuters Evgeny Biyatov
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krc1

أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية أن لا شيء يهدد أمن موظفيها ومقاوليها العاملين في حقل "غرب القرنة 2" النفطي بالقرب من مدينة البصرة في جنوبي العراق التي تشهد تظاهرات واحتجاجات عنيفة.

إقرأ المزيد
منشآت نفطية في حقل "غرب القرنة 2" (صورة من الأرشيف) دخول محتجين لمنشأة في حقل غرب القرنة النفطي بالعراق

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الشركة: "إن أمن موظفي "لوك أويل" ومقاوليها العاملين في منشآت في حقل "غرب القرنة 2" النفطي، لا يهدده شيء. إن الوضع لا يزال تحت السيطرة".

وأكدت في الوقت ذاته أن الوضع في محافظة البصرة العراقية ليس هادئا حقا.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بأن محتجين هاجموا منشأة تعود إلى حقل "غرب القرنة 2" النفطي الذي تديره شركة "لوك أويل" الروسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق واحتجزوا رهائن. وفيما بعد نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع تأكيده عدم تضرر أي أحد من موظفي "لوك أويل" في الهجوم، إذ أن المحتجين لم يصلوا "إلى المكان الذي يقع فيه موظفو الشركة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا