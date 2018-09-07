ظهور لافت للسيسي (فيديو وصور)

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع منطقة هضبة الجلالة، والتقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع.

وأشاد السيسي بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة.

تفقد السيد الرئيس صباح اليوم مشروعات هضبة الجلالة pic.twitter.com/3DL2nNQhql — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 7 septembre 2018

وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضاري جديد، تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كم، الذي يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديلا عن الطريق الساحلية في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانه.

المصدر: وكالات