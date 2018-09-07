وزير الاقتصاد السوري يطرح خيارات التصدي للعقوبات ضد سوريا

قال وزير وزير الاقتصاد السوري سامر خليل إن روسيا وسوريا تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي بينهما .

وأكد في مقابلة مع RT على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري بدمشق أن الجانبين سيناقشان الفرص المتاحة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى أهمية دخول الشركات الروسية إلى البلاد.

كما ناقش الجانبان مسألة التبادل التجاري، مبينا أن أحد معوقات دخول المستثمرين يتمثل في عدم معرفة الشركات الروسية باحتياجات الاقتصاد السوري.

وتابع إن سوريا لديها خيارات متعددة لتجاوز العقوبات الغربية ضد سوريا، منها المقايضة والتقاص والتبادل بالعملات المحلية.

المصدر: RT