سلطات البحرين تدعو جميع مواطنيها في العراق للمغادرة فورا

دعت الخارجية البحرينية مساء اليوم الجمعة كل مواطني المملكة الموجودين في العراق حاليا إلى مغادرة البلاد فورا على خلفية موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تمر بها وخاصة محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الصدد: "نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة تدعو.. الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الأراضي العراقية إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم".

وزارة خارجية مملكة البحرين تدعو كافة المواطنين المتواجدين في الاراضي العراقية إلى المغادرة فورًا pic.twitter.com/t94bLISt3y — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) 7 сентября 2018 г.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق منذ عدة أشهر تظاهرات ضد الحكومة وصلت إلى ذروتها خلال الأيام الأخيرة لا سيما في محافظة البصرة التي تمر باحتجاجات جماهيرية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

وقد تم خلال الاحتجاجات إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن تكرار إحراق ديوان المحافظة، وكذلك دار استراحة ديوان المحافظة.

واليوم اقتحمت مجموعات المحتجين في البصرة مقر القنصلية الإيرانية في المدينة وأضرمت النيران فيه.

كما هاجم المتظاهرون المقر الرئيسي لهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة وأحرقوا إحدى سياراته، واقتحموا أيضا مستشفى تابعا له واحتجزوا عددا من الجرحى.

وعلى خلفية هذه التطورات فرضت القوات الأمنية في البصرة حظرا شاملا على التجوال في عموم مناطق المحافظة في إطار ردها على إحراق عدد كبير من مقار الأحزاب السياسية.

وأسفرت أعمال الشغب التي شهدتها البصرة اليوم عن مقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين على الأقل، وذلك إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى الذين سقطوا في وقت سابق.

المصدر: الخارجية البحرينية + RT